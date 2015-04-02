Как можно сэкономить на установке пластиковых окон и остеклении балкона

ТАСС/Шипенков Максим
Цены на работы по замене окон и остеклению балконов и лоджий уже значительно выросли и, скорее всего, будут расти дальше. При этом никому не хочется оказываться от тепла и уюта дома или на даче. Обозреватель M24.ru Константин Цыганков объясняет, на чем стоит и на чем не стоит экономить и как выбрать оптимальное соотношение цены и качеству и как добиться серьезных скидок.
Наступающие весна и лето – традиционное время, когда москвичи берутся за установку или замену пластиковых окон. И к превеликому сожалению хочу расстроить тех, кто собирается этим заняться в ближайшие месяцы. Вы опоздали, цены на "пластик" будут расти. С 1 апреля 90% компаний, которые занимаются производством и установкой пластиковых окон, повышают цены.
Самое простое объяснение, которое можно найти – рост курса доллара и евро, на который не могут не среагировать производители и продавцы. Однако при ближайшем рассмотрении рынка становится ясно, что это на 90% маркетинговое решение: практически все пластиковые окна, которые продаются и устанавливаются в России, здесь же и производятся.
По крайней мере, средний и нижний ценовые сегменты. Кстати, это касается и сырья для производства оконных профилей – все отечественное. Поэтому если консультант или замерщик вам рассказывают в красках о профилях из Германии или Франции – не верьте. Да, это может быть сделано по западной технологии и на иностранном оборудовании (так оно и есть), но все равно – российское.
Если брать верхнюю планку, это окна класса премиум. Их, действительно, везут из Европы и, по словам одного из работников этой индустрии, "стоят они как крыло от Боинга". Правда, и это сейчас редкость. Реальный премиум для России сегодня – это оконный профиль из экологически чистых материалов (дерево).
ПВХ профиль (то, из чего в основном нам и делают окна) состоит на 65% из поливинилхлорида, а остальные 35% это специальные примеси и добавки. Именно от них зависят такие показатели, как белоснежность, эластичность, морозостойкость и прочность конструкции. Если производитель профиля хочет сэкономить, он увеличивает содержание самого дешевого компонента – мела – в примесях, отчего профиль теряет прочность, хоть и становится белее. Отсюда вывод: не стоит доверять тем, кто предлагает самую низкую на рынке цену на отечественный бренд. Лучше переплатить, но получить качественные окна иностранных марок, таких, как Rehau, LG, KBE и др.
А единственное, что действительно везут из той же Германии – это фурнитура. И да, она выросла в цене вместе с курсом евро. Самые качественные и дорогие образцы рынка – SiengeniaAUBI – производятся и собираются в Европе, в то время как Maco и RotoNT – российской сборки. Качественная фурнитура – залог того, что окна будут закрываться плотно, не будут продуваться и прослужат долго, поэтому при выборе профиля, не забудьте уточнить, что и фурнитура вам нужна правильная.
Еще один интересный момент – утепление балкона. Это на сегодняшний день самая дешевая услуга в смете на ремонт балкона (ну, за исключением вывоза мусора и демонтажа старых оконных конструкций). Процедура "утепление балкона" представляет собой создание вдоль внешних стен сэндвича из 50-миллиметровых досок и утеплителя (сегодня все используют пеноплекс, чаще всего – так же 50 мм). Сверху все это обшивается вагонкой. На мой взгляд, у такой отделки не просто есть недостатки – у нее нет ни одного достоинства: кроме того, что вагонка зрительно уменьшает и без того обычно небольшое пространство, она чувствительна к ударам (допустим, заносимой на балкон мебелью), смотрится дешево и совершенно непрезентабельно.
Вывод – если у вас руки растут из правильного места, утепление вы можете сделать сами. Если же руки из места иного, или вам просто с детства не нравится физический труд, за который вы еще и платите, то в среднем по Москве, за утепление придется отдать от 20 до 30 тыс. рублей. Но даже в этом случае, пожалуйста, откажитесь от вагонки. Лучше наймите первого попавшегося разнорабочего и поручите ему за 3-5 тыс. заштукатурить поверхность и положить сверху, скажем, декоративный кирпич. Ну, или покрасить в подходящий цвет.
Теперь переходим к самому главному – сколько же все это стоит. Начнем с "большого заказа" и рассмотрим балкон. Если смотреть в среднем по Москве, то полностью остеклить, утеплить и произвести отделку балкона площадью в 4 квадратных метра будет стоить примерно 100 тыс руб. И я подчеркну, что это до апрельского повышения цен. В среднем по московским компаниям цена вырастет на 10-15%. Но есть и те, кто дотянет и до 20%. Большую часть представленной выше суммы составляют 3-х камерные окна с хорошим профилем. Так что, если убирать стоимость утепления и демонтажных работ, просто остеклить балкон можно за 50-80 тысяч, в зависимости от профиля.
Допустим, установить в комнате одно двустворчатое окно в среднем по рынку стоит от 7 до 11 тысяч рублей – но в этом случае вы останетесь в лучшем случае с запененными дырами в стене. Если же брать вариант "окно под ключ", это обойдется примерно 15-18 тысяч за теплый трехкамерный профиль с зарубежной фурнитурой. Трехстворчатое окно с монтажом будет стоить до 20 тысяч рублей. И самое главное – покупать и устанавливать одно окно – абсолютно невыгодно. Лучше делать сразу 2-3 окна или комнату, потому что в таком случае можно начинать разговор о скидках за большой заказ.
Ну и в качестве вывода добавлю, что не стоит стесняться – если вы решили установить или поменять дома окна, то звоните по всем компаниям и конторам, которые предлагают выезд своих специалистов, замер и расчет стоимости. Спокойно отвечайте, что проводите "тендерную" процедуру, и сразу после замера и первой озвученной цены не "подписывайтесь". Подождите, продолжайте мониторить рынок и приглашать специалистов других фирм. Пройдет всего несколько дней, и начнется "война скидок" - каждый клиент для таких компаний сейчас на вес золота и они будут готовы рассмотреть все возможные варианты. Так что не удивляйтесь, когда неделю спустя компания, которая предлагала самую высокую цену, согласится на оптимальную для вас.
Как говорится, терпение – высшая добродетель.