В Большем розарии парка "Сокольники" зацвели кувшинки, розы и лаванда

Фото: park.sokolniki.com
Новые виды цветов зацвели на территории Большого розария в парке "Сокольники", сообщает пресс-служба зоны отдыха.
Вниманию гостей представлены кувшинки, более известные как водяные лилии, старожил розария - 70-летний кустарник скумпии кожевенной,флоксы или негласные "Короли августа" и розы сорта "Большой театр".
Кроме того, можно встретить эхинацею пурпурную, обладающую лекарственными свойствами, лаванду, чей аромат успокаивает нервную систему, и монарду, которая также носит название индийская мята.
По данным пресс-службы парка, на территории розария также растет тысячелистник, который находится возле водоема с мостиком в Саду злаков, и зверобой кустарниковый, украшающий Золотой сад.
Уникальный объект садово-паркового искусства, Большой розарий был создан в 1957 году на месте декоративного питомника. В оформлении всего Большого розария запроектировано более 60 видов деревьев и кустарников, и более 100 различных видов цветочных растений.
