В столице пройдут рейды против незаконной торговли цветами

Фото: M24.ru/Евгения Смолянская

В столице со 2 по 8 марта пройдут рейды по пресечению незаконной торговли цветами, сообщает пресс-служба департамента торговли и услуг.

Граждане, заметившие подобные нарушения, могут сообщить по номерам "горячей линии": (495) 694-13-66 и (495) 694-41-32.

Ранее M24.ru сообщало, что цветы в России подорожали в два раза из-за изменения курса валют. По словам представителя одной из крупных оптово-розничных цветочных компаний, роза, которая в прошлом году стоила примерно 80 рублей, теперь обойдется в 160 рублей.

Дело не только в предстоящих праздниках, заметную роль в резком изменении ценовой политики сыграл курс доллара. Американская валюта подорожала по отношению к рублю в два раза, что отразилось на стоимости цветов.