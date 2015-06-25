Запрет на импорт цветов приведет к их подорожанию на 30% – эксперт

Фото: m24.ru/Евгения Смолянская

Накануне министр сельского хозяйства Александр Ткачев сообщил, что Минсельхоз вместе с Россельхознадзором готовят предложения о запрете ввоза в Россию цветов.

Как это отразится на российском флористическом рынке, в эфире радиостанции "Москва FM" рассказала президент Ассоциации российских флористов Валентина Сафронова.

"Цветочная отрасль – это частный бизнес. Не все предприниматели готовы к таким серьезным вложениям. Вся эта отрасль перестанет существовать или мы вернемся к советским временам, когда бабушки продавали на рынке то, что вырастили у себя в саду. У нас никакой серьезной базы и площадей, чтобы выращивать цветы.

Новые теплицы вокруг Москвы и ближайших областях были приобретены "под ключ" у голландцев, и оборудование, и строения, и технологии, и посадочный материал. Из-за холодного климата качество роз у нас недостаточно высокое", – пояснила она.

Сафронова отметила, что на импортные цветы приходится порядка 70 процентов всего рынка. Их завозят из Голландии, Кении, Латинской Америки и других стран.

Как пишут "Известия", с запретом импорта растений из США и Европы исчезнут редкие виды роз, круглогодичные тюльпаны, орхидеи, декоративная зелень для букетов и экзотические цветы. Осенью обычно происходит сезонный рост цен на 30–50 процентов, отмечает издание. Если часть поставщиков уйдет с рынка и выбор у магазинов сократится, цветы могут прибавить в цене к сезонному подорожанию еще 20–30 процентов.

Напомним, 25 июня власти утвердили перечень иностранных продуктов, которые подпадают под ответные санкции России. Список этот практически не изменился.

Запрет на импорт действует в отношении продуктов из США, Канады, Австралии, Норвегии и стран Европы. Так, в Россию нельзя ввозить мясную, рыбную, молочную продукцию, а также овощи и фрукты.

Ранее появилась информация, что в список санкционных продуктов может попасть безлактозная молочная продукция. Ее разрешат поставлять только после подтверждения лечебно-профилактических свойств и сертификации в Роспотребнадзоре.