Доставка цветов: взгляд из курьерского автомобиля

Фото: obradoval.ru

Для клиента доставка цветов по Москве выглядит так: выбрать букет на сайте цветочного магазина – указать время доставки – получить заказ. А хотите заглянуть за кулисы? Сегодня мы расскажем о доставке букетов на примере салона obradoval.ru. Его службе курьерской доставки исполнилось уже пять лет. Тут точно знают, что клиент ожидает получить:

свежий и красивый букет;

точно в срок;

низкую стоимость доставки (а лучше – бесплатно)

Вот как этого добиваются.

Спецмашина для свежих букетов

Риск при перевозке цветов очевиден: они могут 1) пострадать от жары/холода; 2) помяться в пути. Специальный фургон решает обе проблемы.

Фургон оснащается сплит-системой с климат-контролем. Она кондиционирует воздух летом и подогревает зимой, поддерживая заданную температуру от 0 до 15 градусов (для хризантем, например, выставляют 1-2 градуса, а для орхидей – 10-12).

Букеты нельзя бросать друг на друга. А чтобы не улетали на поворотах, их нужно фиксировать. Для этого в фургоне предусмотрена стеллажная система-трансформер. В ней несколько уровней, чтобы использовать все внутреннее пространство фургона. При этом полки переставляются по высоте, чтобы их можно было подогнать под самый пышный букет.

Спецмашины – одна из самых затратных статей цветочного бизнеса. Они нужны с первого дня работы салона, так что обычно покупаются в лизинг или в кредит.

Не думать о секундах свысока

Злейшие враги курьера – московские пробки и запутанные дворы. Поэтому в каждой машине есть навигатор и постоянно включен смартфон с "Яндекс.Пробками". А еще служба доставки состоит из опытных водителей (некоторые в прошлом таксисты), которые знают город и могут объехать затор "тайными тропами".

Фото: m24.ru

Как сделать доставку бесплатной

Доставка букетов на дом требует дополнительных расходов (износ техники, бензин, зарплата курьерам). Если развозить цветы бесплатно, салон будет работать в убыток. Закладывать расходы в стоимость букета тоже нельзя: это несправедливо к тем покупателям, которые сами забирают свой заказ.

Есть и другой нюанс. Курьеры редко возят по одному букету. Чаще у них маршрутный лист, причем адресаты могут быть очень далеко друг от друга. Рассчитать точное время проезда к каждой точке маршрута невозможно, особенно в час пик. Между тем, любое опоздание – это ЧП, а ранний приезд – это простой курьера и убытки.

Проблему решает "люфт" по времени доставки (например, плюс-минус час от указанного момента). Поэтому в "Обрадовал.ру" ввели понятие "интервал доставки". Цветы с доставкой в интервале 4 часа (например, "в любое время с 10:00 до 14:00") привозят бесплатно. Доставка с более строгими временными рамками платная, и чем строже интервал, тем выше цена. Дороже всего заказ букетов цветов с доставкой с точностью до минуты: в этом случае курьер нередко везет только один букет.

Это хороший способ добиться баланса между стоимостью и пунктуальностью. Он прозрачен и удобен как для заказчиков, так и для флористов.