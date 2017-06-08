Цветок эльфов расцвел в "Аптекарском огороде" к открытию летнего сезона

Фото: "Аптекарский огород"

К открытию летнего сезона в "Аптекарском огороде" расцвел цветок эльфов или аквилегия (Aquilegia) семейства лютиковых, сообщает пресс-секретарь сада Ольга Архипова.

Познакомиться с цветком эльфов, а также с пионами, рододендронами, сиренью, тюльпанами, орхидеями, хищными растениями, пальмами, лианами, кувшинками можно на обзорных экскурсиях "От Петра I до наших дней". 10 июня она пройдет в 14:00 и 16:00, 11 июня – в 12:30, 14:00, 15:30.

Директор "Аптекарского огорода" Алексей Ретеюм напомнил, что 10 и 11 июня в "Аптекарском огороде" состоится долгожданное открытие летнего сезона. В программе концерты и фламенко под открытым небом, детский праздник "Каляка-Маляка" и многое другое.