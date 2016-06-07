Форма поиска по сайту

07 июня 2016, 14:16

Культура

Посетителям "Аптекарского огорода" подарят пионы

Фото: пресс-служба "Аптекарского огорода"

Посетителям "Аптекарского огорода" 8 июня подарят 70 сортов пионов, сообщает пресс-служба сада.

Пионы раздадут в связи с обновлением экспозиции выставки "Месяц пионов и ирисов". Для раздачи приготовили тысячу цветов. Эти пионы привезли из голландского питомника Peony Shop.

Всего на выставке представят около 200 сортов ирисов и более 300 сортов пионов раннего, среднего и позднего сроков цветения, которые будут сменять друг друга.

Посетители могут увидеть уникальные сорта желтых травянистых пионов, роскошные сорта молочноцветковых пионов, белые ИТО-гибриды и многое другое. Полюбоваться цветами можно до 24 июня.

На открытой территории "Аптекарского огорода" продолжается цветение самых разнообразных растений. Также гости сада могут посетить оранжереи с коллекцией тропических орхидей и хищных растений, а также суккулентов.

