Голландские цветы пустят в Россию только после экспертизы

Фото: m24.ru/Евгения Смолянская
Срезанные цветы, выращенные в Нидерландах, с 10 августа будут пропускать в Россию только по результатам лабораторной экспертизы, сообщает пресс-служба Россельхознадзора.
Это связано с тем, что Евросоюз проигнорировал предложение России о проведение переговоров по поводу зараженных цветов из Нидерландов.
Ранее российская служба предложила национальным организациям по карантину и защите растений стран ЕС приостановить фитосанитарную сертификацию голландских цветов, предназначенных для поставки в Россию. Это было сделано "во избежание введения временных ограничений" на ввоз цветов.
За последние три месяца при проведении карантинного фитосанитарного контроля срезанных цветов, поступивших в Россию из стран Евросоюза, выявлено 324 партии, зараженные карантинными для России объектами – западным (калифорнийским) цветочным трипсом, белой ржавчиной хризантем, табачной белокрылкой, американским клеверным минером.
В срезанных цветах, выращенных на территории Нидерландов, эти объекты отмечены в 183 случаях, что составляет 58 процентов от общего числа выявленных зараженных партий срезанных цветов, поступивших из всех стран Евросоюза.
По данным ведомства, сейчас сертификацию цветов из Нидерландов проводят Чехия, Словакия, Болгария, Латвия, Литва, Венгрия и Польша.
После этого в Россельхознадзоре заявили, что оставляют за собой право ввести временные ограничения на поставки в страну цветов из Европы. Это может произойти в том случае, если не удастся создать систему контроля, которая бы гарантировала непопадание зараженной продукции в страны ЕАЭС.
