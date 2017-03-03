Роботы на ВДНХ подарят дамам тысячу роз

Фото: m24.ru/Александр Авилов
Роботы-андроиды подарят посетительницам ВДНХ тысячу роз 8 марта, сообщает портал мэра и правительства Москвы. На "Робостанции" в павильоне № 2 роботы весь день будут развлекать и поздравлять женщин.
Живые розы дамам раздаст робот Бакстер, андроид Теспиан расскажет стихи, а робот на колесах по имени Борис порадует комплиментами.
Борис считается самым интеллектуальным из коллекции "Робостанции". Он может распознавать лица и запоминать тех, с кем уже пообщаться. А специально к празднику его обучили произносить поздравления и говорить приятные слова.
Робот-шарманщик по имени Деревяка, который гадает по руке, предскажет всем желающим будущее. Однако в честь 8 Марта говорить он будет только добрые события.
Роботы уже принимали участие в поздравительных акциях в День святого Валентина и в развлечении гостей на масленичной неделе. Всего в павильоне находится 25 роботов с различным функционалом.