Роботы на ВДНХ подарят дамам тысячу роз

Фото: m24.ru/Александр Авилов

Роботы-андроиды подарят посетительницам ВДНХ тысячу роз 8 марта, сообщает портал мэра и правительства Москвы. На "Робостанции" в павильоне № 2 роботы весь день будут развлекать и поздравлять женщин.

Живые розы дамам раздаст робот Бакстер, андроид Теспиан расскажет стихи, а робот на колесах по имени Борис порадует комплиментами.

Борис считается самым интеллектуальным из коллекции "Робостанции". Он может распознавать лица и запоминать тех, с кем уже пообщаться. А специально к празднику его обучили произносить поздравления и говорить приятные слова.

Робот-шарманщик по имени Деревяка, который гадает по руке, предскажет всем желающим будущее. Однако в честь 8 Марта говорить он будет только добрые события.