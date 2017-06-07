СК проведет проверку по факту падения артиста столичного цирка на гастролях

Фото: m24.ru/Владимир Яроцкий

Сотрудники Следственного комитета РФ по Нижегородской области проведут проверку по факту падения артиста столичного цирка во время гастролей, сообщает пресс-служба регионального управления СК.

Как уточнили следователи, инцидент произошел 2 июня в нижегородском цирке. 27-летний артист из Москвы сорвался при закреплении аппаратуры и упал с высоты 20 метров.

Пострадавшего доставили в больницу. По последним данным, его состояние оценивают как стабильно тяжелое. Сотрудники СК приступили к проверке обстоятельств этого происшествия.

Ранее в СМИ появилась информация, что в Нижнем Новгороде при падении был серьезно травмирован эквилибрист и дрессировщик Большого Московского государственного цирка Олег Александров.