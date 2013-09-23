Форма поиска по сайту

23 сентября 2013, 22:45

Безопасность

В деревне Крекшино ликвидируют последствия разлива клея

Мосводоканал ликвидирует последствия разлива клея в Новой Москве

Сотрудники Мосводоканала ликвидируют последствия разлива клея в деревне Крекшино в Новой Москве, сообщает телеканал "Москва 24".

Накануне там из разгерметизировавшейся автоцистерны вытекло до шести тонн химического состава - винил-акриловой дисперсии на водной основе, аналога клея ПВА.

Инцидент произошел 20 сентября, однако спасателям об этом сообщили только спустя два дня. Из-за дождей разлившаяся жидкость протекла в сторону частного сектора.

Опасности для людей и животных химический состав не представляет, вода в дома не попала. Пострадавших нет.

