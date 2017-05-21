Форма поиска по сайту

21 мая 2017, 15:12

Происшествия

Пожар на складе в подмосковном Лыткарине удалось локализовать за 10 часов

Фото: телеканал "Москва 24"

Пожар на территории двухэтажного склада с одеждой и обувью в Лыткарине удалось локализовать, сообщает пресс-служба главка МЧС по Московской области.

Сообщение о пожаре спасатели получили около четырех часов ночи 21 мая. Справиться с огнем не удавалось на протяжении нескольких часов. Площадь пожара достигла 2,4 тысячи квадратных метров.

ЧП был присвоен повышенный ранг пожара № 2. С огнем борются 28 единиц техники и 108 человек, в том числе от МЧС 17 единиц техники и 66 человек. Работает вертолет МИ-8. На место происшествия направлен пожарный поезд.

чп

Главное

