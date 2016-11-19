Форма поиска по сайту

19 ноября 2016, 12:45

Происшествия

Энергоснабжение восстановлено во всем Подмосковье

Фото: m24.ru/Александр Авилов

Спасатели восстановили энергоснабжение во всех населенных пунктах Подмосковья, сообщает пресс-служба регионального управления МЧС.

Питание дали по временной схеме в 70 населенных пунктах и 435 жилых домах с населением 950 человек. В настоящее время в регионе восстанавливают опоры ЛЭП, обследуют линии электропередач и обеспечивают население топливом.

В области задействована группировка в составе тысячи человек и 304 единиц техники, а всего будут привлечены 1,5 тысячи человек и 444 единиц техники. Ранее сообщалось, что столичные власти направили коммунальщиков помочь восстановить энергоснабжение в регионе.

Массовые нарушения энергоснабжения в Центральном и Приволжском федеральных округах происходили с 10 по 15 ноября из-за циклона, сопровождавшегося ледяным дождем, снегопадами и ветром до 18 метров в секунду.

Только в северных районах Подмосковья последствия ледяного дождя затронули территорию более 10 тысяч километров. Из них в Дмитровском районе свыше двух тысяч километров. Ситуацию осложняли именно повторные отключения линий электропередачи из-за обрывов проводов под тяжестью обледенелых деревьев на других участках электросетей.

