Фото: ТАСС/Станислав Красильников

Три человека пострадали в результате пожара на конференции Google в Калифорнии, сообщает "Газета.ру".

Возгорание произошло 18 мая в Маунтин Вью. Представитель местной пожарной службы Линн Браун заявил, что в результате пострадали три человека, причем один из них получил опасные для жизни травмы. Все они были доставлены в больницу.

В Google сообщили, что небольшое возгорание произошло на кухне, госпитализированы были работники обслуживающей мероприятие компании. Никто из участников конференции не пострадал.

Причины пожара пока не установлены.