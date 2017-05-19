Форма поиска по сайту

19 мая 2017, 08:55

Происшествия

Три человека пострадали в результате пожара на конференции Google

Фото: ТАСС/Станислав Красильников

Три человека пострадали в результате пожара на конференции Google в Калифорнии, сообщает "Газета.ру".

Возгорание произошло 18 мая в Маунтин Вью. Представитель местной пожарной службы Линн Браун заявил, что в результате пострадали три человека, причем один из них получил опасные для жизни травмы. Все они были доставлены в больницу.

В Google сообщили, что небольшое возгорание произошло на кухне, госпитализированы были работники обслуживающей мероприятие компании. Никто из участников конференции не пострадал.

Причины пожара пока не установлены.

чп

Главное

