19 апреля 2017, 08:37

Происшествия

Два россиянина находились на борту затонувшего в Черном море судна

Фото: ТАСС/Артур Лебедев

На борту потерпевшего крушение в Черном море сухогруза находились два россиянина, девять украинцев и один гражданин Грузии. Это подтвердили в Росморречфлоте, передает РИА Новости.

Ранее сообщалось, что неподалеку от Керченской переправы в Черном море потерпело крушение грузовое судно "Герои Арсенала" под флагом Панамы.

На борту находилось 12 членов экипажа. По предварительным данным, пятеро из них обнаружены, одного уже удалось спасти.

В район проведения спасательной операции направлены суда "Епископ", "Армада Навигатор", "Барнет", "Айгас" и "Аэлос", находящиеся в данном районе. Также подключилось судно-буксир "Демидов".

