Один из трех сошедших с рельсов вагонов метро убран с путей

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Один из трех вагонов, сошедших с рельсов 15 июля, убран с путей Арбатско-Покровской линии метро. Два других вагонов будут извлечены из туннеля в течение сегодняшнего дня, сообщает телеканал "Москва 24".

В аварийном тоннеле посменно работают лучшие бригады ремонтников. Уже восстановлены линии связи. Сам тоннель не поврежден, замены требует рельсовое полотно и кабель. Завершить восстановительные работы планируется к вечеру 17 июля.

Уже проведены подготовительные работы по вывозу двух оставшихся вагонов из туннеля. Ликвидацией последствий аварии занимаются более 700 человек и свыше 270 единиц техники.

Напомним, 15 июля в 8.38 на перегоне между станциями "Парк Победы" и "Славянский бульвар" сошли с рельсов три вагона поезда. Экстренные службы вывели из вагонов 1150 человек, на выходе пассажиров встречали медики.

В результате инцидента погибли более 20 человек, более 400 пострадали, 29 из них до сих пор находятся в реанимации. За медпомощью обратились 217 человек. Тяжелораненых доставляли в медучреждения на вертолетах, всего было совершено 15 вылетов.

Подозреваемыми по уголовному делу проходят мастер службы путей подземки Валерий Башкатов и его помощник Юрий Гордов. По версии следствия, они проводили установку новой стрелки на путях перед станицей метро "Славянский бульвар" и некачественно ее закрепили (примотали тонкой проволокой), что привело к крушению поезда.