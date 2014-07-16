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ЧП

16 июля 2014, 17:02

Опознан 21 погибший в результате аварии в столичном метро

чп опознания

Фото: ИТАР-ТАСС

По состоянию на 16.00 опознан 21 погибший в результате крушения поезда в столичном метро. Остается неопознанным тело пожилой женщины, скончавшейся накануне в 71-й городской больнице, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на источник в медицинских кругах столицы.

Все погибшие и пострадавшие находились в первом вагоне поезда, который пострадал сильнее всего.

Напомним, 15 июля в 8.38 на перегоне между станциями "Парк Победы" и "Славянский бульвар" сошли с рельсов три вагона поезда. Экстренные службы вывели из вагонов 1150 человек, на выходе пассажиров встречали медики.

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В результате инцидента погибли более 20 человек, более 400 пострадали, около 40 из них до сих пор находятся в реанимации. За медпомощью обратились 217 человек. Тяжелораненых доставляли в медучреждения на вертолетах, всего было совершено 15 вылетов.

Движение на поврежденном участке Арбатско-Покровской линии закрыто, поезда начнут снова ходить по нему не раньше вечера четверга, сейчас там ведутся восстановительные работы - поднимают на поверхность обломки поезда и ремонтируют пути.

Причины аварии устанавливаются. По факту ЧП возбуждено уголовное дело, которое расследует Следственный комитет. Сергей Собянин поручил комиссии городского правительства по предупреждению ЧС провести независимое расследование аварии на "синей" ветке метро. Уже задержаны двое подозреваемых.

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