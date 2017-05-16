Форма поиска по сайту

Новости

Новости

16 мая 2017, 16:41

Происшествия

Губернатор Волгоградской области назвал причину взрыва газа в доме

Фото: ТАСС/Дмитрий Рогулин

Причиной взрыва в волгоградском доме стала утечка бытового газа. Она произошла из-за несанкционированных работ, которые проводил предприниматель, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на губернатора Волгоградской области Андрея Бочарова.

Предприниматель пытался осуществить врезку в газопровод. По словам Бочарова, в доме расположено 45 квартир, в которых зарегистрировано 97 человек, в том числе шестеро детей. Пострадали восемь человек, трое из них находятся в тяжелом состоянии. Всем оказывается медицинская помощь. Погибли по меньшей мере два человека.

Бочаров рассказал, что в частично разрушенном подвале находился магазин. Доступа к нему пока нет.

Инцидент произошел в четырехэтажном жилом доме. Взрыв случился, когда на месте работали газовые службы. В результате ЧП полностью рухнул подъезд дома по адресу Университетский проспект, 60.

Поступала информация о трех погибших. Всего в доме находились 14 человек. По некоторым данным, после взрыва разрушены 16 квартир, из них 10 – полностью.

Следователи возбудили уголовное дело.

чп

Главное

