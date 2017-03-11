Форма поиска по сайту

11 марта 2017, 21:26

Происшествия

Четыре тысячи человек эвакуировали из кинотеатра в центре Москвы

Фото: m24.ru/Роман Балаев

Около четырех тысяч человек эвакуировали из кинотеатра в центре столицы из-за сообщения о взрывном устройстве, сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Полицейские эвакуировали людей из здания на улицей Дружинниковская, дом № 15 после получения анонимного звонка о заложенной бомбе. Однако после проведения проверки, угроза взрыва не подтвердилась.

Правоохранители устанавливают личность звонившего.

Согласно открытым источникам, по данному адресу находится киноцентр "Соловей".

