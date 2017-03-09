Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

09 марта 2017, 10:15

Происшествия

Пассажир сорвал стоп-кран в "Ласточке" на МЦК

Фото: m24.ru/Михаил Сипко

Пассажир сорвал стоп-кран в "Ласточке" на станции Деловой центр Московского центрального кольца, сообщает канал МЦК в Telegram.

В результате утром 9 марта между двумя "Ласточками", которые двигаются против часовой стрелки, образовался увеличенный интервал.

Железнодорожники готовят к выходу на линию резервную "Ласточку". Интервал между другими электропоездами соответствует норме, поезда здесь курсируют каждые 6 минут.

Пассажирское движение по Московскому центральному кольцу запустили 10 сентября 2016 года. На кольце открыта 31 станция с 14 пересадками на метро и шестью на пригородные поезда. На каждой станции построят транспортно-пересадочный узел (ТПУ) для пересадки на наземный общественный транспорт, метро и на пригородные электропоезда.

Ранее сообщалось, что 21 февраля МЦК побило рекорд по числу перевезенных пассажиров за сутки. "Ласточки" МЦК перевезли в этот день 334,8 тысячи пассажиров.


[URLEXTERNAL=http://pravila.m24.ru//site/SeeInstruction/398]Как правильно пользоваться МЦК[/URLEXTERNAL]
чп ж/д и вокзалы

Главное

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика