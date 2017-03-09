Пассажир сорвал стоп-кран в "Ласточке" на МЦК

Фото: m24.ru/Михаил Сипко

Пассажир сорвал стоп-кран в "Ласточке" на станции Деловой центр Московского центрального кольца, сообщает канал МЦК в Telegram.

В результате утром 9 марта между двумя "Ласточками", которые двигаются против часовой стрелки, образовался увеличенный интервал.

Железнодорожники готовят к выходу на линию резервную "Ласточку". Интервал между другими электропоездами соответствует норме, поезда здесь курсируют каждые 6 минут.

Пассажирское движение по Московскому центральному кольцу запустили 10 сентября 2016 года. На кольце открыта 31 станция с 14 пересадками на метро и шестью на пригородные поезда. На каждой станции построят транспортно-пересадочный узел (ТПУ) для пересадки на наземный общественный транспорт, метро и на пригородные электропоезда. Ранее сообщалось, что 21 февраля МЦК побило рекорд по числу перевезенных пассажиров за сутки. "Ласточки" МЦК перевезли в этот день 334,8 тысячи пассажиров.





