Пассажир сорвал стоп-кран в "Ласточке" на МЦК

Фото: m24.ru/Михаил Сипко
Пассажир сорвал стоп-кран в "Ласточке" на станции Деловой центр Московского центрального кольца, сообщает канал МЦК в Telegram.
В результате утром 9 марта между двумя "Ласточками", которые двигаются против часовой стрелки, образовался увеличенный интервал.
Железнодорожники готовят к выходу на линию резервную "Ласточку". Интервал между другими электропоездами соответствует норме, поезда здесь курсируют каждые 6 минут.
Ранее сообщалось, что 21 февраля МЦК побило рекорд по числу перевезенных пассажиров за сутки. "Ласточки" МЦК перевезли в этот день 334,8 тысячи пассажиров.