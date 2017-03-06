Сбой в движении поездов произошел на Казанском направлении МЖД

Движение электричек на Казанском направлении Московской железной дороги (МЖД) нарушилось утром после наезда на пешехода. ЧП произошло утром в районе станции Быково Казанского направления МЖД, говорится в сообщении пресс-службы железной дороги.
Восемь электричек задерживаются до 40 минут. Молодой человек переходил пути в неположенном месте, и машинист электрички Шиферная – Москва не успел затормозить.
Пешеход остался жив, на место происшествия вызвали скорую помощь, которая госпитализировала молодого человека. Электричка продолжила движение в 6:59.
