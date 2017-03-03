Двое москвичей погибли при сходе лавины в Кабардино-Балкарии

Среди погибших при сходе лавины на Чегете оказались двое москвичей: 45-летний Александр Иванов и 27-летняя Нина Соболь. Об этом сообщает телеканал "Москва 24".

Поисково-спасательные работы на месте полностью завершены. Один из попавших в лавину лыжников найден живым. Всего спасателям удалось найти четыре тела. Одно из них пока не опознано.

Ранее в республиканском ГУ МЧС сообщали, что среди погибших – двое мужчин и две женщины. Сейчас их личности устанавливаются. По данным спасателей, люди находились на запрещенном для катания склоне.