Троих пострадавших при обрушении тоннеля выписали из больниц

Троих пострадавших при обрушении тоннеля на Калужском шоссе выписали из больниц, сообщает телеканал "Москва 24".

Сейчас следователи допрашивают сотрудников фирмы, которая отвечала за строительство тоннеля на Калужском шоссе. Также устанавливается личность второго погибшего. Его тело было найдено утром 3 марта.



Рассматриваются Строящийся тоннель обрушился днем 2 марта на площади 40 квадратных метров на 23-м километре Калужского шоссе. Предварительная причина происшествия – нарушение правил производства работ.Рассматриваются две версии случившегося – нарушение техники установки опалубки и некачественный материал, из которого были изготовлены стойки или сама опалубка. В результате обрушения два человека погибли и трое пострадали. После ЧП возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности при ведении строительных работ.



О тоннеле, версиях случившегося и реакции властей, читайте в подробном тексте сетевого издания m24.ru