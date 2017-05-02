Фото: ТАСС/Станислав Красильников

Третий класс пожарной опасности объявили в Подмосковье, передает телеканал "Москва 24". Максимальный класс пожарной опасности – пятый.

За минувшие праздничные выходные в Московской области произошли 10 небольших природных пожаров. Их потушили на ранней стадии, сообщили в пресс-службе замглавы правительства региона Дмитрия Пестова. Для предотвращения пожаров ежедневно лесную зону патрулировали свыше 700 сотрудников лесничеств, пожарно-спасательных подразделений и добровольцев.

В пресс-службе напомнили, что разводить костры и устраивать пикники на территории подмосковных лесов разрешено лишь в специально обустроенных для этого местах. Всего в регионе оборудована 1 372 пикниковых зоны, где отдых и разведение огня разрешены.

С начала года за нарушения правил пожарной безопасности в лесах Подмосковья оштрафовали 97 человек на 243,5 тысячи рублей.