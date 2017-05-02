Годовалого ребенка с сильными ожогами доставили в реанимацию в Москве

Фото: m24.ru/Игорь Иванко

Годовалого ребенка с ожогами 25 процентов поверхности тела доставили в реанимацию в столице. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

ЧП произошло в Тверском районе столицы на Миусской площади. В квартире проживает семья с 11 детьми. Отец мальчика рассказал, что ребенок остался без присмотра на кухне и опрокинул на себя кастрюлю с горячим компотом. У него диагностировали ожоги шеи, грудной клетки, рук и ног.

По факту случившегося проводится проверка.