30 марта 2015, 11:15

Политика

В апреле главы департаментов и префекты округов проведут с москвичами 12 встреч

Фото: Евгения Смолянская/M24.ru

В апреле префекты, руководители департаментов, заместители мэра и начальники инспекций проведут с москвичами 12 встреч, сообщает пресс-служба департамента территориальных органов исполнительной власти.

Чиновники планируют подвести итоги зимнего отопительного периода 2014-2015, обсудить с населением развитие дорожной инфраструктуры и образования, перспективы развития системы здравоохранения и сферы культуры, а также обсудить празднование 70-летие победы Великой Отечественной войны.

С графиком встреч можно ознакомиться здесь.

Сюжет: Встречи глав департаментов и префектов округов с москвичами
