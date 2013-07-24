Кадровые перестановки произошли в органах исполнительной власти Москвы

Сергей Собянин. Фото: ИТАР-ТАСС

Григорий Сенченя назначен заместителем главы столичного департамента науки, промышленной политики и предпринимательства.

С ним заключен служебный контракт сроком на пять лет.

Соответствующее распоряжение подписал врио мэра Москвы Сергей Собянин.

Замначальника управления по обеспечению деятельности мировых судей Москвы стал Сергей Золотухин.

Служебный контракт с ним заключен до 22 августа 2013 года.

Кроме того, Сергей Собянин продлил на один год контракт с заместителем префекта Центрального округа столицы Александром Литошиным.

А Михаил Горинов назначен заместителем начальника главного архивного управления Москвы.