Кадровые перестановки произошли в органах исполнительной власти Москвы

Сергей Собянин. Фото: ИТАР-ТАСС
Григорий Сенченя назначен заместителем главы столичного департамента науки, промышленной политики и предпринимательства.
С ним заключен служебный контракт сроком на пять лет.
Соответствующее распоряжение подписал врио мэра Москвы Сергей Собянин.
Замначальника управления по обеспечению деятельности мировых судей Москвы стал Сергей Золотухин.
Служебный контракт с ним заключен до 22 августа 2013 года.
Кроме того, Сергей Собянин продлил на один год контракт с заместителем префекта Центрального округа столицы Александром Литошиным.
А Михаил Горинов назначен заместителем начальника главного архивного управления Москвы.
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