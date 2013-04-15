Представители силовых структур и МИДа не переедут в Новую Москву

Фото: ИТАР-ТАСС

На территории Новой Москвы, в Коммунарке, возводят новые здания для федеральных чиновников. Однако их массового переезда не планируется, многие останутся в "старой" Москве.

Так, некоторые депутаты Госдумы и сенаторы не поддержали идею переезда в Новую Москву. По их мнению, законодательная власть должна находиться недалеко от Кремля. Представители силовых структур и российского МИДа также отказались от переезда в Коммунарку.

Всего в общей сложности планируется построить 1,1 млн квадратных метров недвижимости для более 50 тысяч госслужащих. На остальной территории площадью 3,5 млн кв. метров возведут медицинский и образовательные кластеры.

Как пишет РБК daily, на новом участке будет создана многофункциональная зона, в которой появятся рабочие места, жилье, спортивные и досуговые объекты.

Для финансирования строительства правительственного кластера Минфин предлагает создать специализированное ОАО, уставный капитал которого сформируют объекты недвижимости, занимаемые чиновниками.

Кроме того, как сообщалось ранее, разрабатывается проект строительства метро в Коммунарку.

Напомним, согласно плану, в Новую Москву переедут Совет Федерации, Госдума, федеральные органы исполнительной власти, Генеральная прокуратура РФ, Счетная палата и другие структуры.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, что размещение за МКАД правительственных зданий освободит центр столицы более чем от 500 тысяч человек, включая чиновников, сервисных сотрудников и посетителей министерств и ведомств. По прогнозам властей, это почти на треть разгрузит столичные дороги.

Ожидается, что вслед за чиновниками часть жителей Москвы также переедет на недавно присоединенные территории. Одной из немаловажных причин для переезда власти называют хорошую экологию в Новой Москве.