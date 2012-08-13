Для чиновников могут ввести "кодекс поведения в соцсетях"

ИТАР-ТАСС

В России может появиться этический кодекс чиновников и сотрудников компаний с госучастием, регламентирующий их поведение и высказывания в блогосфере. Изменения могут также коснуться и закона "О госслужбе".

Соответствующую инициативу предложил первый зампред комитета Госдумы по конституционному законодательству "эсер" Александр Агеев, пишут "Известия".

В общих чертах правила сводятся к следующему: чиновнику любого ранга необходимо сдерживать себя, не использовать ненормативную лексику, не "хулиганить", не давать жестких, ангажированных политических оценок, не отвечать грубо своим избирателям, населению в личном блоге.

По мнению парламентария, практика показывает, что корпоративные стандарты, "некий кодекс чести и этики" – это эффективный инструмент управления. Кроме того, "правила этического поведения, в том числе и в блогосфере, - серьезный элемент формирования положительного имиджа власти в целом", считает Агеев.

Инициатива может принять форму как отдельного законопроекта, так и поправок в закон о госслужбе. В свою очередь, эксперты полагают, что инициатива имеет серьезные шансы на принятие. Однако возникает вопрос, кто будет отслеживать нарушения этического кодекса чиновниками и принимать меры, если такое нарушение случится.

Напомним, на прошлой неделе случилось сразу два резонансных скандала, связанных с высказываниями госслужащих и работников компаний с госучатием в блогах.

8 августа, в официальном микроблоге "Сбербанка" было размещено сообщение: "Народный лайфхак: Если на стене мелом написать "Сбербанк", у стены образуется очередь из 30 пенсионерок. Кто пробовал? Работает?". Шутка вызвала негативную реакцию не только блогосферы, но и Союза пенсионеров России. "Сбербанку" пришлось принести официальные извинения, а автор сообщения был уволен.

На следующий день, 9 августа, скандал разгорелся вокруг вице-премьера Дмитрия Рогозина. В своем микроблоге в Twitter он нелестно высказался о певице Мадонне, давшей концерт в Москве: "Каждая бывшая ….. с возрастом стремится читать всем лекции о морали. Особенно во время зарубежных турне и гастролей". Фраза Рогозина касалась поддержки певицей участниц группы Pussy Riot и была тут же растиражирована в блогосфере.