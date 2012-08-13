Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24

Форма поиска по сайту

Часто ищут

Свежая пресса

13 августа 2012, 10:58

Для чиновников могут ввести "кодекс поведения в соцсетях"

чиновники скандалы свежая пресса

ИТАР-ТАСС

В России может появиться этический кодекс чиновников и сотрудников компаний с госучастием, регламентирующий их поведение и высказывания в блогосфере. Изменения могут также коснуться и закона "О госслужбе".

Соответствующую инициативу предложил первый зампред комитета Госдумы по конституционному законодательству "эсер" Александр Агеев, пишут "Известия".

В общих чертах правила сводятся к следующему: чиновнику любого ранга необходимо сдерживать себя, не использовать ненормативную лексику, не "хулиганить", не давать жестких, ангажированных политических оценок, не отвечать грубо своим избирателям, населению в личном блоге.

По мнению парламентария, практика показывает, что корпоративные стандарты, "некий кодекс чести и этики" – это эффективный инструмент управления. Кроме того, "правила этического поведения, в том числе и в блогосфере, - серьезный элемент формирования положительного имиджа власти в целом", считает Агеев.

Инициатива может принять форму как отдельного законопроекта, так и поправок в закон о госслужбе. В свою очередь, эксперты полагают, что инициатива имеет серьезные шансы на принятие. Однако возникает вопрос, кто будет отслеживать нарушения этического кодекса чиновниками и принимать меры, если такое нарушение случится.

Напомним, на прошлой неделе случилось сразу два резонансных скандала, связанных с высказываниями госслужащих и работников компаний с госучатием в блогах.

8 августа, в официальном микроблоге "Сбербанка" было размещено сообщение: "Народный лайфхак: Если на стене мелом написать "Сбербанк", у стены образуется очередь из 30 пенсионерок. Кто пробовал? Работает?". Шутка вызвала негативную реакцию не только блогосферы, но и Союза пенсионеров России. "Сбербанку" пришлось принести официальные извинения, а автор сообщения был уволен.

На следующий день, 9 августа, скандал разгорелся вокруг вице-премьера Дмитрия Рогозина. В своем микроблоге в Twitter он нелестно высказался о певице Мадонне, давшей концерт в Москве: "Каждая бывшая ….. с возрастом стремится читать всем лекции о морали. Особенно во время зарубежных турне и гастролей". Фраза Рогозина касалась поддержки певицей участниц группы Pussy Riot и была тут же растиражирована в блогосфере.

© 2012 – 2020

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать