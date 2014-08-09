Россияне завоевали "золото" ЧМ по гребле на каноэ-четверке

Фото: stroi.mos.ru

Российская команда взяла "золото" чемпионата мира в гребле на каноэ-четверке на дистанции в тысячу метров, сообщает ИТАР-ТАСС.

Время прохождения трассы россиянами составило 3,10 минуты. "Серебро" у команды Белоруссии – 3, 1342, а "бронза" - у сборной Венгрии – 3,1349.

Напомним, 6 августа на обновленном канале в Крылатском стартовал чемпионат мира по гребле на байдарках и каноэ. Спортсмены будут соревноваться в 12 олимпийских и 17 неолимпийских дисциплинах.

Организаторы собрали порядка тысячи спортсменов из 75 стран. Нашу страну представят 36 спортсменов, в числе которых олимпийские чемпионы 2012 года.

Фото: m24.ru/Михаил Сипко

Перед соревнованиями в течение нескольких лет проводили серьезную реконструкцию Гребного канала в Крылатском, которая состояла из двух этапов. На первом этапе в 2011- 2012 годах были построены финишная вышка, раздевалки, душевые кабины и блоки административных помещений.

Кроме того, появились два соединительных канала на отметках 600 и 1100 метров от линии финиша; установлены монорельсы для съемки и новое информационное табло, а также реконструирована газовая котельная.

Второй этап реконструкции проходил в 2014 году. Так, построены новые дистанционные домики, общежитие на 100 мест, гостиница, ангар для хранения катеров и возведены три новых дистанционных вышки. В ходе реконструкции были восстановлены шесть теннисных кортов и телевизионная дорога, выполнено благоустройство территории.

"Гребной канал всегда был гордостью Москвы, но с 1980-х годов пришел в достаточно непрезентабельный вид. Поэтому за последние три года мы провели коренную реконструкцию. Теперь Гребной канал является одним из лучших в мире сооружений для проведения чемпионатов мира по гребле", - отметил Сергей Собянин.