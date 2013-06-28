Семеро с дыней: чемпионат мира по регби-7 в Москве

Кубок мира по регби-7 впервые проходит в Москве

28 июня в Москве стартовал чемпионат мира по регби-7. Что это за вид спорта и чем он отличается от классического, чего ждать от сборной России и какие противостояния турнира будут самыми интересными – в материале M24.ru.

Что такое регби-7

Регби называют самым мужским видом спорта. В Советском Союзе пели "В хоккей играют настоящие мужчины, трус не играет в хоккей". В эту песню можно смело включить и регби, которое за счет силовой борьбы является довольно опасным видом спорта. Травмы, растяжения и даже переломы – не редкость в регбийных матчах. Впрочем, спортсмены зачастую относятся к этому стоически.

Но у регби была одна особенность, которая пришлось сильно не по нраву любителям этого вида в Шотландии. В классическом регби – 15 игроков в каждой из команд и стандартное поле. При такой кучности игра отнюдь не изобилует быстрыми прорывами, а в ином матче командам вообще не удается добраться до ворот соперника.

Фото: ИТАР-ТАСС

Шотландцы решили эту проблему радикально: оставили на поле всего 14 игроков – по 7 в каждой из команд. Количеству игроков в команде регби-7 и обязан своим названием. В итоге игра стала гораздо зрелищнее, динамичнее, но регбисты довольно быстро стали уставать – в высоком темпе невозможно отбегать даже 40 минут тайма, не говоря о полном матче.

Правила регби-7 претерпели изменения – игра продолжается всего 15 минут – два тайма по 7 минут и минута перерыва между ними. Размер поля остался прежним – 100 на 70 метров. В регби-7, как и в классическом варианте, нельзя пасовать игроку, который находится впереди. В схватке участвуют по три человека, а после того, как команда набирает очки – она же и начинает с центра поля. Это отличие от правил классического регби обусловлено тем, что мяч после начального удара, как правило, достается сопернику, который проводит разящую контратаку.

Кстати, регби-7, зародившееся сравнительно недавно, уже стало олимпийским видом спорта. Его "дебют" состоится на Олимпийских играх в Рио-де-Жанейро в 2016 году.

Чемпионат мира по регби-7 проводится раз в четыре года по аналогии с мундиалем. Матчи первенства в Москве пройдут на Большой спортивной арене "Лужников" с 28 по 30 июня.

Фото: ИТАР-ТАСС

Чего ждать от сборной России

В России регби не является видом спорта "номер один" – это звание с переменным успехом оспаривают футбол (на западе страны) и хоккей (который любят на востоке), – но все равно довольно популярно.

Россияне дважды становились победителями европейских первенств, где фаворитами традиционно считаются англичане и валлийцы, но на мировых чемпионатах наша команда отнюдь не блистала.

"Афиша": Подготовка к чемпионату России по регби

Наивысшим достижением россиян стало 9 место на чемпионате мира 2001 года. Через четыре года наша команда стала 11-й. При этом в трех первенствах мира россияне вообще не принимали участия.

Основными претендентами на победу на чемпионате мире являются команды Австралии, Фиджи, Новой Зеландии и ЮАР. Причем, команды Океании перед матчем исполняют боевые танцы – так, "All Blacks" – команда Новой Зеландии - перед игрой традиционно устрашает соперников знаменитым танцем маори – хакой.

Конкуренцию этим сборным составляют Англия и Уэльс, где позиции регби традиционно сильны.

Рекордсменом по количеству золотых медалей чемпионата мира является сборная Фиджи, дважды выигрывавшая первенство по регби-7.

Несмотря на наличие столь грозных соперников специалисты считают, что у сборной России есть неплохие шансы удачно выступить перед своими болельщиками.

Мнение эксперта Будем бороться, напряжем все силы для достижения результата. Будем бороться, напряжем все силы для достижения результата. Главная цель – это попасть на Олимпийские игры. Если мы туда попадем, то будут ставиться уже другие задачи и цели. Просто так участвовать в Олимпийских играх мы не собираемся. Если попадем - приложим все усилия, чтобы выиграть.

Александр Алексеенко Главный тренер сборной России по регби-7

Что касается женского чемпионата мира, то он разыгрывается всего во второй раз. В первом турнире сборная России заняла 11-е место, а чемпионом стала команда Австралии.

Фото: ИТАР-ТАСС

Самые яркие матчи

В заключение расскажем, на что стоит обратить внимание болельщикам. В мужской части турнира интерес представляют, конечно же, матчи сборной России, а также матчи фаворитов турнира.

На предварительном этапе они играют в разных группах, но все же есть несколько противостояний, которые будут очень упорными.

29 июня в 16.42 состоится матч Уэльс – Фиджи, который обещает стать очень интересным и непредсказуемым. А в 17.48 начнется противостояние Англия – Аргентина – классика почти любого вида спорта.

Сборная России начнет турнир 28 июня в 19.14 матчем против ЮАР, а 29 июня сыграет в 13.02 с Шотландией, а в 19.38 – с Японией.

Женская сборная все свои матчи сыграет 29 июля. В 11.34 россиянки сразятся с командой Японии, в 14.08 – с Францией, а в 20.22 – с Англией.

Василий Макагонов