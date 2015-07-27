Форма поиска по сайту

27 июля 2015, 16:13

Спорт

Сборная России во время ЧМ-2018 будет базироваться в Подмосковье

Фото: ТАСС/Сергей Фадеичев

Сборная России во время проведения чемпионата мира по футболу 2018 года будет базироваться в Подмосковье. Об этом рассказал министр спорта России Виталий Мутко, сообщает сайт "Комсомольской правды".

"Конечно, мы будем думать, где будет наша база на чемпионате мира. Сборная будет иметь базу в московском регионе, потому что у нас будут две игры – в Москве и Санкт-Петербурге. Поэтому база будет в Подмосковье, ну а где именно – посмотрим. Вполне возможно, что построим новую", – заявил Мутко.

Сборная России не будет выбирать базу из каталога, предоставленного Международной федерацией футбола. Всего в списке значится 64 базы, из них в Московской области находятся 14:

– в Бору;
– Тарасовке;
– Ватутинках;
– Химках;
– Долгопрудном;
– Нахабине;
– Рогозинине;

– Новогорске;
– Бронницах;
– Лобне;
– Истре;
– Курове;
– Раменском;
– Домодедове.

Напомним, чемпионат мира по футболу пройдет в России с 14 июня по 15 июля 2018 года. Матчи пройдут в 11 городах: Москве, Петербурге, Казани, Нижнем Новгороде, Саранске, Калининграде, Волгограде, Екатеринбурге, Самаре, Сочи и Ростове-на-Дону.

Ранее стало известно, что российская сборная выступит в отборе к чемпионату мира по футболу 2018 года. Однако все матчи, в которых она сыграет, будут носить товарищеский характер.

В истории это всего второй случай такого рода. В текущей квалификации к чемпионату Европы по футболу играет команда Франции, которая является его хозяйкой.

