Студенческая сборная России выиграла ЧМ по мини-футболу

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Сборная России выиграла студенческий чемпионат мира по мини-футболу. В финальном поединке россияне одолели команду Бразилии со счетом 8:5, сообщает пресс-служба РФС.

Бронзовые медали достались команде Белоруссии. Россиянам удалось подняться на первую ступень пьедестала в четвертый раз в истории.

Женская студенческая сборная завоевала бронзу, обыграв в матче за третье место команду Португалии - 1:0.

Чемпионами среди студенток стали бразильянки, обыгравшие в финале испанок - 3:1. Студенческий чемпионат мира по мини-футболу проводится раз в два года. В этом году он проходил в испанской Малаге.