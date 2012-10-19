Российский спорт: самые яркие победы за последние 15 лет. Часть вторая

Марат Сафин. Фото: ИТАР-ТАСС

M24.RU продолжает серию материалов, посвященных выдающимся спортивным достижениям российского спорта. В первой части - победа сборной России на "Стад де Франс" и бой, сделавший Костю Цзю абсолютным чемпионом мира по боксу. В продолжении статьи - полуфинальный поединок Australian Open 2005 года и "матч" века между сборными России и Канады на Чемпионате мира по хоккею 2008 года.

Теннис. Открытый чемпионат Австралии. Полуфинал. 27 января 2005 года. Марат Сафин - Роджер Федерер 3:2

В тот момент, когда сборные России по футболу и хоккею никак не могли добиться хотя бы локальных успехов, сердца российских болельщиков согревал теннис. Среди множества матчей, которые выиграли наши теннисисты, один стоит особняком. Речь идет о полуфинале Australian Open 2005 года - матче между Маратом Сафиным и Роджером Федерером.

Один из самых выдающихся теннисистов всех времен в тот момент находился в блестящей форме. Шансы Сафины на успех оценивались как очень невысокие. Несмотря на то, что на пути к полуфиналу Сафин последовательно одолел сильных Марио Анчича и Доминика Хрбаты, специалисты отдавали победу Федереру в трех сетах.

С этим, казалось бы, были согласны почти все, кроме одного человека - самого Сафина. В этот вечер он демонстрировал столь вдохновенную игру, что не смог устоять даже Федерер.

Начало матча складывалось далеко не в пользу Марата. Первую партию он проиграл со счетом 7:5, отдав при счете 5:5 свою подачу сопернику.

Во втором сете события происходили с точностью до наоборот. Уже Федерер проиграл свою подачу и не смог отыграться на подаче Сафина, которая считалась (да и сейчас считается) одной из быстрейших в мире.

Третья партия оказалась непредсказуемой. Сначала Федерер взял подачу Сафина и повел со счетом 3:0. Казалось, что Марат уже не сможет отыграться, но тем не менее счет стал равным - 3:3. Однако опытный Федерер оказался сильнее в концовке и выиграл партию со счетом 7:5.

Четвертый сет прошел в равной борьбе. Несколько раз Марату удавались фантастические розыгрыши, после одного из которых удивленный Федерер даже бросил ракетку на корт, настолько он был поражен тем, что Сафину удалось выиграть совершенно безнадежный мяч. Каждый из теннисистов держал свою подачу и дело дошло до тай-брейка. Федерер повел со счетом 5:2 и ему оставалось выиграть всего два мяча для того, чтобы одержать победу во всем матче, но Сафин сумел выиграть четыре розыгрыша подряд, повел со счетом 6:5, а затем и выиграл тай-брейк, а с ним и сет.

Марат Сафин. Фото: ИТАР-ТАСС

Последняя пятая партия стала кульминацией того, что в тот вечер происходило на корте. Сафин был в шаге от победы, выигрывая 5:2, но Федерер сумел отыграться и сравнять счет. Тем не менее, Марат сумел повести по геймам 8:7. В последнем розыгрыше мяча силы оставили швейцарского теннисиста и он упал на корт. Сафин завершил розыгрыш и выиграл партию со счетом 9:7, а вместе с ней и матч. Поединок против Федерера продолжался более четырех часов.

В финале Марату противостоял Ллейтон Хьюитт. В четырех партиях Сафин сумел одержать победу и выиграть второй в своей карьере турнир Большого Шлема.

Чемпионат мира по хоккею. 18 мая 2008 года. Россия - Канада 5:4

Этот матч должен был войти в историю независимо от результата. В год столетия хоккея, в Квебеке в финале чемпионата мира сошлись Россия и Канада. Победа могла стать 25-м чемпионством в истории и для тех, и для других. До этого матча Россия и Канада никогда не встречались друг с другом в финалах чемпионатов мира. Матч между ними должен был стать особенным.

Уже на второй минуте счет во встрече был открыт. Звено Овечкина провело быструю атаку, Сергей Федоров отдал передачу из-за ворот на Семина и тот пробил Кэма Уорда.

Канадцев быстрый гол нисколько не смутил. На льду началось настоящее шоу, с невероятным количеством атак в обе стороны. Но порыв сборной России очень быстро угас, потому что в игру вступили арбитры. Люди в полосатой форме начали фиксировать удаления у нашей сборной одно за другим. Надо признать, что игроки нашей команды действительно нарушали правила, но в то же время арбитры не заметили несколько очевидных фолов со стороны канадцев.

Первым отправился на скамейку штрафников Виталий Прошкин. Канадская пятерка большинства расположилась в зоне сборной России и начала активную перепасовку. Вслед за передачами последовали броски, но на последнем рубеже уверенно действовал Евгений Набоков.

Но даже вдохновенно игравший Набоков не сумел спасти команду после того, как Бернс получил шайбу у синей линии и нанес мощный бросок в левый нижний угол ворот. Голкипер был закрыт игроками и не успел среагировать на выстрел.

Фото: ИТАР-ТАСС

Окрыленные успехом канадцы понеслись на всех парах в атаку. Нашим хоккеистам приходилось очень тяжело, оборона не справлялась с быстрыми нападающими соперниками, и только поймавший кураж Набоков раз за разом оказывался в центре событий, отбивая очередные броски. Хозяева льда обязаны были выйти вперед на 7-й минуте встречи, когда Сан-Луи оказался один перед пустыми воротами - Набоков уже лежал на льду, отразив очередной бросок, - но канадский нападающий умудрился попасть в штангу.

Вторая шайба пришла в наши ворота из средней зоны. Сушинский попал под силовой прием, не удержал равновесие и подарил шайбу Кунитцу. Форвард канадцев вышел один на один и мощнейшим щелчком вогнал шайбу в "девятку" над плечом Набокова.

А наши продолжали удаляться. На скамейку штрафников отправились Федоров и Прошкин, и сборная России осталась обороняться втроем против пяти канадцев. Не успел Федоров выйти на лед, как счет стал 3:1 - неудачный бросок Хитли его партнеры превратили в голевую передачу, и Бернс оформил дубль, отправив шайбу между щитков Набокова.

Второй период начался с удивительного гола Семина. После броска кого-то из наших защитников шайба отскочила от борта прямо под клюшку нападающего. Уорд не успел переместиться в воротах и дал повод приунывшим российским болельщикам на трибунах в едином порыве вскочить со своих мест.

После того, как разрыв в счете сократился, на льду пошла обоюдоострая игра с большим количеством опасных моментов как у тех, так и у других ворот. Овечкин трижды выходил один на один, Сушинский непонятным образом не забил с "пятака", а у канадцев прекрасный шанс отличиться имел Джейсон Спецца, но шайба после его броска застряла в щитках Набокова.

А потом случился гол в наши ворота. Кистевой бросок Хитли не выглядел особенно опасным, но Набоков не сумел укротить шайбу. На второй перерыв команды ушли при счете 4:2 в пользу сборной Канады.

В третьем периоде произошло то, что в спорте часто называют "русским характером", прибавляя к этому обязательное "oh those crazy russians" ("ох уж эти безумные русские" - пер. с англ.). Сборная России нашла в себе силы переломить ход неудачно складывавшегося матча.

На 50-й минуте Алексей Терещенко пробил Уорда броском между щитков. Канадцы слегка запаниковали и начали играть на удержание счета, за что были сразу же наказаны.

И, наверное, символично, что счет в матче сравнял игрок, которого в один голос и болельщики, и специалисты называли самым главным неудачником турнира - Илья Ковальчук. Отсутствие голов, дисквалификация за драку с игроком сборной Швеции - все это могло выбить из колеи кого угодно, но не Ковальчука. Мощный бросок от борта - и Уорд с удивлением посмотрел на шайбу, оставшуюся за ленточкой.

Фото: ИТАР-ТАСС

Основное время матча так и закончилось вничью. Судьба первого места должна была решиться в двадцатиминутном овертайме, который командам предстояло сыграть в усеченных составах - четыре на четыре.

На третьей минуте овертайма произошел эпизод, предрешивший судьбу матча. Рик Нэш, один из лучших игроков канадской сборной по ходу турнира, выбросил шайбу за пределы площадки. Такое по правилам хоккея карается двухминутным удалением. После недолгого совещания арбитры отправили Нэша на скамеечку штрафников.

На лед вышло звено Овечкин-Ковальчук-Федоров и через десять секунд Ковальчук мощнейшим броском поразил "девятку" ворот Уорда, поставив победную точку. Сборная России впервые за последние пятнадцать лет стала чемпионом мира. "Есть! Гол! Я не верю своим глазам! Это хеппи-энд в Голливуде!", - кричали комментаторы, которые не могли поверить в происходящее. На трибунах "Колизей Пепси" бесновались российские болельщики, на льду обнимались хоккеисты, а на всегда серьезном лице Вячеслава Быкова впервые за чемпионат появилась улыбка. И было от чего - в год столетия хоккея, впервые за 15 лет, Россия выиграла золото хоккейного чемпионата, обыграв самого принципиального соперника у него дома.

Победа сборной стала настолько знаковым событием, что широко отмечалась на улицах российских городов. Это вскоре стало традицией и вскоре сотни тысяч людей радовались на улицах другой великой победе: футбольной сборной над голландцами. Но об этом - в следующий раз.

Подготовил Василий Макагонов @vmakagonov