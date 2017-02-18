Российские биатлонисты выиграли золото в эстафете на чемпионате мира

Сборная России завоевала золото в мужской эстафете на Чемпионате мира по биатлону в австрийском Хохфильцене.

За российскую команду выступили Алексей Волков, Максим Цветков, Антон Бабиков и Антон Шипулин. Они преодолели четыре этапа по 7,5 километра за 1 час 14 минут и 15 секунд, использовав три дополнительных патрона. Следом пришла команда Франции, отстав на 5,8 секунды. Они использовали четыре дополнительных патрона. Замкнула тройку лидеров сборная Австрии с отставанием в 20,1 секунды. Им понадобились 10 дополнительных патронов.