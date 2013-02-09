Зайцева заняла четвертое место в спринте на ЧМ по биатлону

В чешском Нове-Место состоялся женский спринт в рамках чемпионата мира по биатлону. Сразу две россиянки попали в пятерку сильнейших - Ольга Зайцева заняла четвертое место, а Ольга Вилухина - пятое.

Основные надежды перед стартом связывались с лидером сборной России - Зайцевой. Смешанная эстафета показала, что москвичка находится в хорошей форме и способна бороться за самые высокие места.

Зайцева отправилась на дистанцию первой из россиянок, в компании таких серьезных конкуренток, как Домрачева и Гесснер. Но видимость конкурентной борьбы существовала только до первого огневого рубежа, на котором Домрачева промахнулась трижды, а немка - дважды. Москвичка, напротив, была точна и возглавила гонку с солидным гандикапом.

На второй стрельбе Зайцева допустила один промах, но все равно осталась лидером на промежуточной отметке, опережая полячку Палку на несколько секунд. На финише москвичка показала первое время, но возглавляла гонку недолго.

Промах сыграл с Зайцевой злую шутку - отстрелявшая чисто Вита Семеренко из сборной Украины сумела опередить москвичку на финише на одну секунду.

Тем временем стартовали Бергер и Мякяряйнен. Лидер мирового сезона и одна из быстрейших биатлонисток мира с отличными показателями подошли к первому огневому рубежу, но после него финская спортсменка отправилась проходить штрафные круги. Бергер этой участи избежала и осталась в авангарде таблицы.

На второй стрельбе норвежка допустила один промах, чем воспользовалась украинка Пидгрушная. Два "нуля" на огневых рубежах, быстрый ход по дистанции - и Пидгрушная с большим отрывом от преследовательниц возглавила гонку. Украинка финишировала первой, Бергер пришлось довольствоваться вторым местом.

Неплохо сложилась гонка и для Вилухиной. Россиянка обошлась без ошибок на стрельбище и показала пятый результат.

Пидгрушная завоевала золото, Бергер - серебро, а Вита Семеренко стала бронзовым призером. Что касается россиянок, то они остановились в шаге от медалей - Зайцева заняла четвертое место, лишь секунду уступив Семеренко, Вилухина стала пятой, Шумилова - 15-й, а Глазырина - 27-й.

Все наши биатлонистки сохраняют неплохие шансы на высокие месте в гонке преследования. Разрыв между Пидгрушной и Глазыриной не превышает полутора минут.

Василий Макагонов @vmakagonov