In Shipulin we trust: в Финляндии стартует чемпионат мира по биатлону

Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин

5 марта в финском Контиолахти стартует чемпионат мира по биатлону. Сборная России, последние пять лет остававшаяся без золота на мировых первенствах, имеет неплохие шансы прервать эту печальную традицию. В каких гонках россияне претендуют на награды высшей пробы и кто может помешать нашим спортсменам их завоевать - в материале M24.ru.

Состав

Российская команда отправилась на чемпионат мира 2 марта. В этот же день стал известен и состав нашей команды. Женская сборная последний сбор перед главным стартом сезона провела в немецком Рупольдинге, мужская тренировалась в норвежском Холменколлене.

В составе мужской сборной в Контиолахти выступят: Антон Шипулин, Евгений Гараничев, Тимофей Лапшин, Дмитрий Малышко, Максим Цветков, Алексей Волков, Алексей Слепов, Антон Бабиков (запасной), в женской : - Екатерина Глазырина, Дарья Виролайнен, Ольга Подчуфарова, Екатерина Шумилова, Яна Романова, Екатерина Юрлова.

Теперь, точно зная состав команды, можно высказать предположения о сочетаниях под каждую гонку. При этом здесь стоит сразу отметить, что график мирового первенства очень плотный. Так, в феврале лидер мужской команды Антон Шипулин заявлял, что планирует выступить во всех гонках на ЧМ. Соответственно, ему предстоит пробежать шесть гонок за 11 дней. Хватит ли Антону сил - вопрос, хотя сам он, судя по различным интервью, в этом вполне уверен.

Что касается конкретных сочетаний, то с большей долей уверенности можно сказать, что в спринте у мужчин выступят Шипулин, Гараничев, Малышко и Лапшин. Первые двое наиболее удачно выступают в нынешнем сезоне на Кубке мира. Выбор же Малышко и Лапшина может быть обусловлен их опытом и не самым удачным выступлением остальных сборников.

Вполне вероятно, что такой же состав мы увидим и в эстафете. Хотя этот сезон доказал, что россияне могут побеждать чуть ли не в любых сочетаниях. Утверждать можно только то, что закрывать эстафету доверят Шипулину, а открывать - Гараничеву.

Фото: M24.ru

У женщин в спринте наверняка на старт выйдут Глазырина, Виролайнен и Подчуфарова. Просто потому что они выше остальных наших девушек в общем зачете Кубка мира. Четвертое место остается вакантным. Эстафеты в нынешнем сезоне Кубка мира складываются для россиянок неудачно - ни одного призового места. Поэтому и более-менее постоянного состава нет.

Неплохие шансы на медали у российской сборной в смешанной эстафете. Так, известная британская букмекерская контора William Hill отдает России третье место в этой гонке. Однако по составу со 100% уверенностью можно сказать только то, что финишный этап побежит Шипулин.

Стоит также напомнить о финальной гонке чемпионата мира - масс-старте, в которой выступят 15 лучших в общем зачете (очки ЧМ идут в общий зачет Кубка мира), медалисты не из топ-15, а также лучшие по очкам, набранным на чемпионате мира. Соответственно, от мужской команды точно выступят Шипулин и Гараничев, а от женской только Глазырина.

Во всех трех эстафетах наши спортсмены должны бороться за медали: и в мужской, и в женской, и в смешанной. И я думаю, что одну-две медали мужчины могут завоевать в личных гонках. Поэтому если наши ребята завоюют четыре медали, и из них одну золотую, можно считать это выступление удачным. У мужчин хороший состав - 8 человек, но далеко не все примут участие в чемпионате мира. Однако сам факт включения в состав национальной команды имеет некие плюсы для спортсмена в дальнейшем. Мужской состав более сбалансированный с явным лидером Шипулиным, но рядом с ним стоят и Женя Гараничев, и другие спортсмены, которые могут преподнести хорошие сюрпризы в плане личных гонок. Что касается женской команды, то думаю, девочкам сложно будет бороться за медали в личных гонках. Сложно, но не невозможно. Тем не менее в эстафете мы должны побороться за призовые места.

Павел Ростовцев Трехкратный чемпион мира, бронзовый призер Олимпиад-2006, бывший тренер женской сборной России

Прервать серию

Российские биатлонисты в последние годы не радуют болельщиков золотыми наградами на чемпионатах мира. За последние пять лет медали высшей пробы россияне не выигрывали ни разу. Последний раз "стреляющие лыжники" забирались на высшую ступень пьедестала в 2009 году. Тогда золотую награду в масс-старте завоевала Ольга Зайцева, а еще одна медаль на счету женской эстафетной команды.

Мужчины не выигрывали на ЧМ и вовсе с 2008 года, когда Максим Чудов победил в спринте, а мужская команда первенствовала в эстафете. Однако на ближайшем мировом чемпионате как раз у мужской сборной наиболее реальные шансы взять золотую награду.

В число главных фаворитов всего турнира входит Антон Шипулин. В нынешнем сезоне Антон всерьез борется за первое место в Кубке мира, уверенно держится в тройке общего зачета. Как уже упоминалось выше, Антон планирует стартовать во всех гонках в Финляндии. На плечи Шипулина ложится еще и дополнительный стресс, так как он борется не только за медали, но и за победу в общем зачете. Как он на это отреагирует - неизвестно. Но если Антон подойдет к ЧМ в оптимальной форме, да и психологически со всем справится, то вполне может претендовать на победу в каждой из гонок.

Хорошие шансы на успех и у Евгения Гараничева. Россиянину не хватает в этом сезоне стабильности, да и немного удачи не помешало бы, однако побороться за награды ему по силам.

Наибольшие шансы на победу у мужской сборной в эстафете, где наши ребята доминируют, выиграв три гонки из пяти в текущем розыгрыше Кубка мира. Россияне занимают первое место в зачете этой дисциплины и заслуженно имеют статус главного фаворита.

Антон Шипулин. Фото: ТАСС/Валерий Шарифуллин

Если говорить о соперниках россиян, то здесь для любителей биатлона все знакомые лица. Это, прежде всего, Мартен Фуркад. Француз в нынешнем сезоне не показывает каких-то феноменальных скоростей, но в стрельбе Мартен демонстрирует что-то невероятное - 91,4 процента точности. Так, в последний раз Фуркад промахивался на стрельбище в спринте на предпоследнем этапе Кубка мира. После этого француз попал в цель 61 выстрел подряд.

Что касается норвежцев, то здесь обращает на себя внимание спад лидера команды - Эмиля-Хегле Свендсена, который чередует хорошие гонки с крайне посредственными. Тут и травмы, и усталость, а может и отсутствие мотивации - верную причину знает только сам спортсмен. Однако сбрасывать со счетов Эмиля не стоит, так как он может подвести себя к чемпионату мира в удовлетворительной форме. Если же все-таки турнир у Свендсена не сложится, то знамя норвежского биатлона может подхватить Йоханнес Бе. Младший брат олимпийского чемпиона Тарьея Бе в интервью ставит для себя целью три золотых награды, что может оказаться верным прогнозом.

Стоит также обратить внимание на немецкую команду. Выделяется здесь Симон Шемпп, который за последний год серьезно прогрессировал. Не отстают от него и Арнд Пайффер с Эриком Лессером. Стабильно в десятку лучших входят чехи Михал Шлезингр и Ондржей Моравец, да и про словенца Якова Фака не стоит забывать.

На Шипулина ляжет большая нагрузка, но я думаю, Антон с ней справится. Когда за 10-11 дней бегут 6 гонок - это тяжело, но все это проходят постоянно и ничего сверхъестественного тут нет. И Антон находится сейчас в хорошей форме, борется за Кубок мира и, конечно, пропускать гонки не будет смысла. Только если неудачно выступит в первой гонке или появятся проблемы со здоровьем, не дай бог. А если все пойдет по плану, то он покойно должен бежать все гонки. В мужских гонках более широкий круг претендентов, меньше разницы между 1-м и 20-м местом по ходу. Кто-то на стрельбе ошибется, или наоборот справится, так что очертить крут претендентов сложнее. Но главный фаворит, конечно, Фуркад

Павел Ростовцев Трехкратный чемпион мира, бронзовый призет Олимпиады-2006, бывший тренер женской сборной России

Медаль как сюрприз

У женской сборной России не все так радостно, как у мужской. Говорить о шансах на золото бессмысленно, потому что любая медаль для нашей команды будет сродни чуду. Состав не самый сильный и стабильными результатами не отличается. Так, лучшая российская биатлонистка в общем зачете Кубка мира - Екатерина Глазырина - только десятая. Дарья Виролайнен расположилась на 18-м месте. Спортсменки по разу поднимались на подиум в нынешнем сезоне.

Яна Романова и Глазырина хорошо стреляют в этом сезоне, однако "ногами" серьезно проигрывают своим соперницам. А кто-то наоборот - показывает быстрый ход, но на стрельбе проваливается. Раньше коньком нашей женской команды была эстафета, но в нынешнем сезоне наши девушки ни разу не попали на подиум.

Главная же борьба за медали в индивидуальных гонках развернется между белорусской Дарьей Домрачевой и финской спортсменкой Кайсой Макарайнен, которые занимают в зачете Кубка мира первое и второе место соответственно.

Небольшим преимуществом Дарьи может стать "гостевая" публика, ведь Макарайнен придется выступать перед своими болельщиками, что одновременно может как мотивировать, так и оказать серьезную психологическую нагрузку. Но, в отличии от белорусски, Кайса досконально знает домашнюю трассу.

Дарья Домрачева. Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин

Неплохие результаты должна показать француженка Мари Дорен-Абер, которая вернулась в биатлон после Нового года. При этом форму она набирает очень быстро, к примеру, по скорости на последних этапах Кубка мира Дорен-Абер вышла на третье место.

В эстафете за победу будут бороться чешские биатлонистки. Вероника Виткова, Габриэла Соукалова, Ева Пушкарчикова и Йитка Ландова имеют все шансы как минимум подняться на пьедестал, да и в личных гонках Виткова и Соукалов в претендентках на победу.

Домрачева и Макарайнен главные фавориты, безусловно. Но на чемпионате мира, который проводится в марте и на таком ветряном стрельбище как Контиолахти, могут быть сюрпризы. Прежде всего сюрприз могут преподнести те спортсменки, которые имеют хороший "ход". Это и Виткова, и Вирор, не надо сбрасывать со счетов и норвежку Экхофф, Соукалова показывала приличные результаты ногами, немецкие спортсменки: Дальмайер и Пройсс. Поэтому много будет кандидатов, не думаю, что круг претендентов ограничится только двумя спортсменками. Француженка Мари Дорен-Абер также претендует на высокие места. Ну и наши девчонки конечно, хочется, чтобы Катя Глазырина справилась со стрельбой в индивидуальной гонке. Виролайнен с Подчуфаровой тоже показывали, что при определенных обстоятельствах могут попадать на пьедестал. По крайней мере, в десятке должны быть.

Павел Ростовцев Трехкратный чемпион мира, бронзовый призер Олимпиад-2006, бывший тренер женской сборной России

Даниил Адамов