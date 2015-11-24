Продажи билетов на чемпионат мира по хоккею в Москве побили рекорд

Фото: ТАСС/Елена Руско

Организаторы чемпионата мира по хоккею в Москве назвали продажи билетов рекордными. Стоимость билетов не будет пересмотрена, несмотря на ажиотаж, сообщает ТАСС.

В настоящее время стоимость билетов примерно равна цене на входные билеты турнира этого года в Белоруссии.

Напомним, продажи стартовали 6 ноября. В ноябре можно приобрести многодневные абонементы на игры в Москве, в декабре станут доступны билеты на матчи в Санкт-Петербурге, а в апреле – на отдельные матчи. Начальная стоимость билета составляет 1875 рублей.

Билеты можно будет купить через интернет на официальном сайте турнира iihfworlds2016.com, на сайтах parter.ru и kontramarka.ru, в точках продаж parter.ru на всей территории России и по телефону Call-центра: 8 (495) 258-00-00.

В апреле билеты также поступят в продажу в кассы ледовых арен в Москве и Санкт-Петербурге.

В мае будущего года Россия примет у себя юбилейный 80-й чемпионат мира по хоккею. До этого турниры проходили в стране в 2000 и 2007 годах. В СССР Москва была четырежды столицей чемпионата мира – в 1957, 1973, 1979 и 1986 годах.