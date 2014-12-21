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Москва 24

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21 декабря 2014, 19:46

Часы на Останкинской башне начали отсчет времени до Нового года

часы Останкинская телебашня обратный отсчет

На Останкинской башне начался обратный отсчет времени до Нового года

В воскресенье Дед Мороз запустил обратный отсчет времени до Нового года на часах Останкинской телебашни. Хронометр показывает часы, минуты и секунды до наступления 2015-го, сообщает телеканал "Москва 24".

Сразу после запуска часов сказочный дедушка открыл новогоднюю почту "Отправляем мечты в небо" на смотровой площадке башни.

Фото: пресс-служба

Для любителей считать мгновения до Нового года в Сети работает сайт доновогогода.рф, на котором также можно следить, сколько дней, часов, минут и секунд осталось до боя курантов.

Кроме того, на портале открытых данных правительства Москвы разместили список площадок для запуска фейерверков в Новогодние и Рождественские праздники. В перечень вошло 189 площадок во всех округах столицы.

В среднем, на каждом участке могут одновременно находиться до 200 человек. Но есть и более крупные площадки. Например, в этнографической деревне "Бибирево", расположенной по адресу: ул. Белозерская д. 19-23 запускать фейерверки смогут сразу две тысячи человек.

Напомним, в октябре Останкино стало одной из площадок проведения фестиваля "Круг света". Телебашня перевоплощалась в Эйфелеву, Пизанскую и другие знаменитые башни мира. В вечер открытия фестиваля в Останкине устроили грандиозный фейерверк.

Сюжет: Новый год – 2015

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