"Бессмертный полк" в интернете и осенние цены на продукты

"Бессмертный полк" шагнет в интернет

В скором времени планируется создать сайт, на котором можно будет записать свои воспоминания о родственниках и близких, участвовавших в Великой Отечественной войне. С такой инициативой выступили организаторы "Бессмертного полка", сообщает "Российская газета". По задумке разработчиков, площадка станет своеобразной "википедией" для будущих поколений – "большой всенародной копилкой" памяти о войне.

Портал получит название "Бессмертный полк России". Благодаря ему можно будет рассматривать разные события военных лет не только с точки зрения академической истории, но и с точки зрения участников тех событий.

Цены собирают второй урожай

Как отразятся колебания курса рубля на стоимости продуктов и товаров осенью, выяснила "Российская газета". Опрошенные изданием эксперты рассказали, как поведут себя цены в последний месяц лета и в сентябре. Речь идет, прежде всего, о продуктах, но также были затронуты цены на авто, бензин, авиабилеты, стоимость жилья и роуминга сотовых операторов. Свой прогноз по инфляции высказал руководитель направления "Финансы и экономика" Института современного развития Никита Масленников.

"Прошу зарплату не повышать"

Также в "Российской газете" рассказывается почему в Московской области с февраля этого года сократили почти 4 тысячи чиновников. Как рассказала изданию министр экономики области Ирина Смирнова, 1162 человека были уволены, остальные переведены на должности без статуса госслужащих, сообщила. И это только то, что касается оптимизации структуры областной власти.

Booking.com забронировал дата-центр

Американский онлайн-сервис Booking.com договорился с компанией IXcellerate о хранении персональных данных граждан РФ. Об этом сообщает "Коммерсантъ" со ссылкой на источник на телекоммуникационном рынке. Отмечается, что IXcellerate, акционерами которой являются IFC и Sumitomo Group, владеет дата-центром в Москве. Что очень кстати ввиду вступающего в силу 1 сентября закона, требующего локализации персональных данных граждан РФ на территории страны. Издание добавляет, что примерно 20% интернет-компаний к этому не готовы до сих пор.

Производители бытовой техники ставят на дорогие модели

"Ведомости" рассказывают о ситуации на российском рынке электро-бытовой техники. Так, согласно данным GfK, на которые в статье ссылается Candy Hoover, после ажиотажного спроса в конце прошлого года в первое полугодие этого года продажи упали более чем на 35%.

При этом спрос на дорогие товары оказался устойчивее, чем на средний и низкий ценовые сегменты, что по мнению представителя "Эльдорадо", во многом связано с маркетинговыми акциями.

С 1 августа в России заработает бюро страховых историй

Также "Ведомости" напоминают, что с 1 августа Российский союз автостраховщиков (РСА) запускает бюро страховых историй. По словам президента РСА Игоря Юргенса, в него страховщики будут передавать данные владельцев полисов автокаско и ДСАГО (расширенное ОСАГО). Автоматически к базе подключат всех участников рынка ОСАГО.

Планируется, что к страховой истории будет доступ как у самого автовладельца, так и у страховых компаний.