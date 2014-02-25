Стоимость питания в самолете не будут включать в цену билета

В стоимость авиабилетов не будут включать плату за питание на борту

Стоимость питания во время полета не будут включать в цену билета. Соответствующий закон подготовило министерство транспорта, и они может вступить в силу уже весной 2014 года, сообщает телеканал "Москва 24".

Сейчас многие авиакомпании автоматически включают стоимость обеда в цену билета. Пассажиры могли даже не прикоснуться к еде на борту, но денег им никто не возвращал.

Если нововведение вступит в силу, то авиакомпании вправе подавать горячее только за дополнительную плату. При этом воду, согласно поправкам, компании все-таки должны предоставлять клиентам бесплатно.

Кроме того, депутаты Госдумы заинтересовались правовыми актами, которые устанавливают требования к рациону, качеству и периодичности обедов во время полетов.

Парламентарии намерены разработать новый регламент питания, поскольку в последнее время участились негативные отзывы из-за нехватки еды и воды.