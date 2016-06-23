Килограмм подмосковной клубники стоит 350 рублей

Фото: m24.ru/Лидия Широнина

Розничная цена подмосковной клубники составляет от 330 до 350 рублей за один килограмм, сообщил журналистам глава столичного департамента торговли и услуг Алексей Немерюк.

"Мы разговаривали с одним из производителей Подмосковья. Их цена на сегодня выше южной. Руководство предприятия обосновывает это тем, что их ягода с грядки и свежая", – сказал чиновник.

По его словам, это цена начала сезона прошлого года. Немерюк подчеркнул, что департамент пресекает факты нелегальной продажи клубники.

Сегодня в столице работают уже все 135 точек по продаже клубники и земляники. За три недели работы клубничных базаров продано около 500 тонн ягоды, которая приехала в Москву из южных регионов – Ставрополя, Краснодара, Астрахани и Курской области.

А с этой недели погода позволила начать сбор клубники и на подмосковных полях. В 60 точках планируется продать до двух тысяч тонн ягоды.

В течение летнего сезона на территории столицы будут работать более 400 точек продажи ягод. 97 мест торговли ягодами расположено на территории южного округа, 63 – на территории северного округа, 61 – на северо-востоке, 57 – на юго-востоке и 34 – в западном округе.