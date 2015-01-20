Сегодня в СМИ: цены на сахар и паспорта для домашних животных

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Минздрав меняет систему контроля здоровья автомобилистов

Минздрав намерен серьезно изменить процедуру медицинского обследования водителей и кандидатов на получение прав: проверяемым предстоит доказать, что они не являются наркоманами и алкоголиками, пишет "Коммерсантъ".

Если по действующим правилам для этого необходимо получить справку из диспансера, то теперь потребуется еще и сдать на анализ мочу. Вместе с тем часть обследований для водителей отменяется. В частности, не нужно идти к хирургу, ЛОРу и неврологу.

Закон позволит жаловаться на шумных соседей онлайн

Министерство юстиции России приступило к разработке законопроекта, который пропишет порядок использования электронных документов в рамках рассмотрения дел об административных правонарушениях, сообщает "Российская газета".

Предлагаемые новации позволят государственным ведомствам открывать электронные приемные для жалоб. Сосед неправильно выгуливает собаку? Пьяная компания шумит под окном? Какая-то фирма развела антисанитарию? Надо будет просто открыть сайт местной полиции или ведомства, борющегося с конкретными нарушениями, и отправить жалобу.

Цены на сахар в России выросли с сентября на 85%

Из-за девальвации и дорогих кредитов оптовые цены на сахар в России выросли с сентября на 85 процентов, передают "Ведомости".

По этой причине ритейлеры не смогли, как обычно, закупить дешевый сахар, чтобы дотянуть до нового урожая.

"Мосгортранс" расторг договор с компанией "Бульварное кольцо"

"Мосгортранс" расторг договор с компанией «Бульварное кольцо», размещавшей рекламу на московском наземном транспорте. Оператор наружной рекламы не платит по контракту, пишут "Ведомости".

Пятилетний эксклюзивный контракт городского перевозчика с этой компанией должен был закончиться в мае 2015 года. Однако "Мосгортранс" уже в ближайшее время начнет досрочно демонтировать рекламу на автобусах, троллейбусах и трамваях.

Хлебопеки допустили подорожание хлеба на треть

Розничная цена на хлеб может увеличиться на треть, предупреждают хлебопеки. Вице-премьер Аркадий Дворкович на заседании фракции "Единая Россия" в Госдуме в понедельник заявил, что рост цен на муку и хлеб в ближайшее время сохранится, сообщает РБК.

Рост цен на хлеб в ближайшие 2-3 месяца может продолжиться в большинстве регионов, это отложенный эффект роста цен на зерно последних месяцев.

Visa попросила страховки от сбоев в российской системе платежных карт

Visa опасается, что Национальная система платежных карт не справится с обработкой платежей по ее картам в России, передает РБК.

Она настаивает на использовании мощностей за рубежом, но Национальная система платежных карт против этой идеи.

В Москве собакам и кошкам хотят вернуть паспорта

Недавний страшный случай в Битцевском парке, где бездомные собаки загрызли пожилую женщину, снова заставил чиновников задуматься: по каким правилам жить человеку и его друзьям, которые часто становятся злейшими врагами?

Теперь у собак и кошек, вероятно, снова появятся паспорта, а организации, рядом с которыми развелось несметное множество четвероногих бомжей, могут заставить проводить операцию "Стерилизация", пишет "Московский комсомолец".