Цены на ярмарках выходного дня могут снизиться - Немерюк

Цены на столичных ярмарках выходного дня могут понизиться

На столичных ярмарках выходного дня вскоре могут снизиться цены. Такое мнение высказал руководитель департамента торговли и услуг Алексей Немерюк. По его словам, в столице нашли способ избавиться от недобросовестных подрядчиков, которые занимались не обустройством ярмарок, а вымогали с продавцов деньги - то на охрану, то на вывоз мусора.

Плата за их услуги составляла до 1,5 тысяч рублей за место в день. Поэтому фермерам и приходилось повышать цены. Кроме того, столичные власти намерены закрыть доступ для перекупщиков на ярмарках.

Напомним, этой весной ярмарки выходного дня впервые начнут работу в Новой Москве. Всего же в столице откроется 155 ярмарок. Также в течение года в Москве пройдет 125 региональных ярмарок. Под них в городе выделено 17 площадок.