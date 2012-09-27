Среди регионов с низким уровнем безработицы МО на пятом месте

Фото: ИТАР-ТАСС

В списке наиболее благополучных в сфере занятости субъектов РФ Подмосковье занимает устойчивое пятое место. Уровень безработицы здесь составляет 0,56%.

Московскую область опередили Санкт-Петербург, Москва, Тюменская и Ленинградская области, сообщает РИА Новости.

По словам председателя комитета по труду и занятости населения Подмосковья Юрия Рогозина, в целом по стране уровень безработицы составляет 1,4%, а по ЦФО – 0,9%.

С января по август 2012 года в службу занятости Подмосковья обратились 154,5 тысяч человек, которые желали получить госуслуги в сфере занятости. Количество официально зарегистрированных безработных составляло 27 тысяч человек. При содействии службы занятости работу получили более 50 тысяч человек.

Что касается предложенных работодателями вакансий, то за указанный период их количество составило 135,9 тысяч. Из них 75,1% - это вакансии по рабочим специальностям.