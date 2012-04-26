В Большой Москве откроются два новых центра занятости

Власти приняли решение о создании двух новых центров занятости на территории Большой Москвы, сообщает газета "Известия". Учреждения откроются в Троицком и Новомосковском округах города.

"Предполагается, что после присоединения этих территорий к Москве нагрузка на органы службы занятости значительно возрастет", - говорится в проекте распоряжения об открытии новых центров, подготовленном Департаментом труда и занятости.

Начиная с 1 июля 2012 года безработные, проживающие на территориях, недавно присоединенных к столице, не смогут обращаться за помощью в центры занятости Подмосковья. Численность экономически активных горожан увеличится более чем на 140 тысяч человек.