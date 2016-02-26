В столице появится центр занятости для молодежи

Фото: m24.ru/Александр Авилов

В Москве создадут центр занятости для школьников, студентов и выпускников вузов – от 14 до 25 лет, сообщает официальный портал мэра и правительства столицы.

Название (Московский молодежный центр занятости) и направления работы выбрали участники проекта "Активный гражданин".

Почти 23 процента опрошенных высказались за то, чтобы центр организовывал стажировки на столичные предприятия. 15 процентов поддержали предложение проводить профориентацию на рынке труда, и 13 процентов – за тестирование знаний, навыков и компетенций. Столько же, кстати, проголосовали за обучение поиску работы и прохождению собеседований.

Всего в голосовании участвовали около 230 тысяч человек, из которых больше 2 тысяч предложили свои варианты: курсы для молодых предпринимателей, взаимодействие центра и вузов, тренинги. Также звучало предложение увеличить возраст тех, кто может пользоваться услугами центра, до 30 лет.

Добавим, что среди вариантов названия были "Молодежный кадровый центр Москвы" и "Профимол" ("Профессия и молодежь"). "Активные граждане" предлагали назвать центр "Стань профессионалом", "Путевка в жизнь", "Старт", "Емеля", "Большая перемена", "Кукурузка", ГУТ ("Государство. Учеба. Труд") и "Работай у дома".