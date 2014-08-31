Девушка покончила с собой, прыгнув в воду с Новоандреевского моста

Фото: ИТАР-ТАСС

В центре Москвы девушка покончила жизнь самоубийством, сообщили M24.ru в пресс-службе столичного главка МВД России.

По предварительным данным, девушка погибла, прыгнув в воду с Новоандреевского моста. Об этом сообщает ИТАР-ТАСС со ссылкой на свой источник в правоохранительных органах.

По данным "Интерфакса", об инциденте сообщил очевидец, который заметил, что девушка зашла в реку и начала тонуть, однако он не успел ей помочь.

В настоящее время на месте происшествия работают оперативники и спасатели. Тело девушки, которой на вид примерно 20 лет, спасатели извлекли из Москва-реки. Ее личность пытаются установить, при себе у нее не было никаких документов.