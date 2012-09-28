Форма поиска по сайту

28 сентября 2012, 09:58

Вызов о пожаре на Новом Арбате оказался ложным

В ходе проведенной проверки МЧС возгорание в недостроенном доме на Новом Арбате не обнаружили

Пожарные утром, 28 сентября, проверили несколько зданий на Новом Арбате и не обнаружили возгорания. Ранее сообщалось, что на этой улице горит строящееся офисное здание, а из окон верхних этажей строения валит черный дым.

"Заявка о возгорании на Новом Арбате поступила на "01" в 09.45. Пожарные проверили несколько зданий, где, по словам заявителей, могло быть возгорание, но ничего не обнаружили", - сообщили в пресс-службе московского ГУМЧС.

Как передает РИА Новости, дым мог появиться не из-за пожара, а при проведении каких-то строительных работ.

цао пожары чп

