На освещение города выделено более 3 миллиардов рублей

Улица Тверская

На освещение города в этом году выделено более 3 миллиардов рублей, сообщает газета «Аргументы и Факты».

Власти столицы планируют представить ко Дню города в новом облике улицы Тверскую и Новый Арбат, а также проспект Мира. Некоторые нововведения станут заметны на майских праздниках, а уже сейчас по-новому освещены более 20 домов на Тверской улице (в том числе здание мэрии), 8 строений на Новом Арбате и 4 на проспекте Мира.

На этот раз созданием концепции освещения были заняты не только техники, но и художники и режиссеры, которые приготовили для жителей Москвы настоящее представление. «Свет играет, переливается. И все это создает ощущение праздника для людей», - отметил Сергей Чекина, пресс-секретарь Департамента топливно-энергетического хозяйства Москвы.

Теперь свет будет акцентировать внимание прохожих на архитектурных особенностях зданий, находящихся вокруг них. А на фасады Центрального телеграфа и «домов-книжек» на Новом Арбате будут проецироваться различные изображения.